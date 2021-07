Milano, Bernardo il “civico” che crede nei partiti: «Corro per vincere, Milano ha bisogno di ascolto» (Di mercoledì 7 luglio 2021) «Io Corro per vincere. Milano è in cerca di ripresa, di rilancio. Voglio però partire con una campagna di ascolto, perché la cosa peggiore è non sentirsi considerati. I milanesi hanno voglia di un cambio di passo, dopo il periodo terribile che hanno passato». All’indomani della sua investitura come candidato a sindaco di Milano per il centrodestra, Luca Bernardo, chiarisce di non essere preoccupato per il gap di notorietà che lo divide da Giuseppe Sala. «La notorietà – sottolinea – non si guadagna alzando il volume della voce. Si raggiunge ragionando sui ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 luglio 2021) «Ioperè in cerca di ripresa, di rilancio. Voglio però partire con una campagna di, perché la cosa peggiore è non sentirsi considerati. I milanesi hanno voglia di un cambio di passo, dopo il periodo terribile che hanno passato». All’indomani della sua investitura come candidato a sindaco diper il centrodestra, Luca, chiarisce di non essere preoccupato per il gap di notorietà che lo divide da Giuseppe Sala. «La notorietà – sottolinea – non si guadagna alzando il volume della voce. Si raggiunge ragionando sui ...

