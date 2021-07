Milan-Tonali | è fatta per il riscatto del centrocampista dal Brescia

Advertising

AntoVitiello : Confermato il diritto di recompra a favore del #Milan per #Olzer al #Brescia nell'operazione #Tonali - AntoVitiello : Raggiunto accordo finale per #Tonali al #Milan. 10 mln totali bonus compresi, più il cartellino di #Olzer. Dieci mi… - DiMarzio : #Milan, domani la firma di #Tonali - MilanWorldForum : Milan: Diaz con la valigia pronta per tornare Le news -) - Irishsara1980 : @AlessioPecoraro Aggiungi il fatto che sei cresciuto dalle giovanili al Milan, che ti ha fatto esordire a 16 anni i… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Tonali

... il centrocampista farà ritorno a San Siro: 'Vi do una mia sensazione, mi sbilancio, - ammette Pellegatti - , vedrete che al, alla fine, arriverà Bakayoko, perché piace alla proprietà da morire ...Stefano Pioli ripartirà certamente da Ismael Bennacer, Franck Kessie e Sandro. Come vi abbiamo raccontato ilha finalmente trovato un accordo con il Brescia per la permanenza a titolo ...Il Milan è per forza di cose molto attivo in questo ... sui riscatti riuscendo a confermare sia Fikayo Tomori che Sandro Tonali in due trattative che non sono state per nulla semplici, ma di ...E' fatta: Sandro Tonali diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Milan. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno riscattat ...