Milan, lo sconto di Cellino su Tonali fatto per scaramanzia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Presto Tonali sarà di nuovo un giocatore del Milan. La curiosità? Cellino ha fatto uno sconto per scaramanzia. Ecco i dettagli. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 7 luglio 2021) Prestosarà di nuovo un giocatore del. La curiosità?haunoper. Ecco i dettagli.

Advertising

Glongari : #Milan - #Tonali trattativa finalmente definita con tanto di sconto come richiesto dai rossoneri al #Brescia di… - CB_Ignoranza : Cellino ha fatto uno sconto al Milan per Sandro Tonali: 16milioni e 999mila euro invece di 17 milioni. No, non son… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, operazione #Tonali in chiusura: nuovo sconto del #Brescia - PianetaMilan : - AnielloAlesFusc : RT @CB_Ignoranza: Cellino ha fatto uno sconto al Milan per Sandro Tonali: 16milioni e 999mila euro invece di 17 milioni. No, non sono i sa… -