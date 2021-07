Milan Kessie | passi avanti per il rinnovo di contratto

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Francke il: il matrimonio continuerà. Da entrambe le parti c’è la voglia di continuare assieme. Bisognerà parlare del nuovo, limare i dettagli, ma l’operazione verrà portata a compimento nell’interesse comune., mercato in fase di stallo Il mercato delsta vivendo una fase di stallo. Paolo Maldini è al lavoro per puntellare la rosa da riconsegnare nelle mani di Stefano Pioli per l’inizio della preparazione estiva. Il direttore sportivo rossonero dovrà essere bravo a piazzare i giocatori in rosa che non fanno più parte del progetto rossonero e a fare degli innesti ...

Advertising

Gazzetta_it : Milan, Kessie chiede sei milioni: si va verso il super rinnovo #calciomercato - TuttoMercatoWeb : Milan, in arrivo il rilancio per Kessiè: ora si va verso il super rinnovo - DiMarzio : Da #BrahimDiaz a #Kessie e #Giroud: il punto sul mercato del #Milan - frapietrella : Una bella chiacchierata con il c.t. della Costa d’Avorio @Patrice240478 a tema #Kessie. Al Milan è il presidente, l… - Milanista_Serio : #Milan [PT2] ??Il rinnovo di #Calabria sarà firmato e ufficializzato a breve ??Il rinnovo di #Kessie è molto probab… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kessie

... spero Franck possa decidere di testa sua per il meglio e spero resti al'. Così ha parlato in collegamento a CM. IT TV il mister Massimo Drago, ex allenatore dia Cesena. Ospite nella ...... ma ad ora il club ne ha spesi 20 mln+ il cartellino di Olzer : secondo gli ultimi sviluppi ilnon verserà altro denaro nelle casse delle rondinelle che pure avranno a titolo definitivo Olzer ( ...Il Milan, dopo aver perso Donnarumma e Calhanoglu a zero, corre ai ripari e non vuole commettere lo stesso errore con Franck Kessiè. Le parti stanno già ...Drago ha parlato anche di altri suoi ex giocatori: Sensi e Bernardeschi. Su Sensi: “L’unico suo limite sono gli infortuni, è un giocatore eccezionale, ha qualità sopra la media, purtroppo ha questi ...