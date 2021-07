Michelle Williams, l'ultima moglie di Enrico VIII nel film 'Firebrand' (Di mercoledì 7 luglio 2021) Con quattro nomination agli Oscar, per 'Brokeback Mountain', 'Blue Valentine', 'Marilyn' e Manchester by the Sea', Michelle Williams è una delle attrici più quotate di Hollywood: per questa ragione ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Con quattro nomination agli Oscar, per 'Brokeback Mountain', 'Blue Valentine', 'Marilyn' e Manchester by the Sea',è una delle attrici più quotate di Hollywood: per questa ragione ...

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Williams Michelle Williams, l'ultima moglie di Enrico VIII nel film 'Firebrand' Con quattro nomination agli Oscar, per 'Brokeback Mountain', 'Blue Valentine', 'Marilyn' e Manchester by the Sea', Michelle Williams è una delle attrici più quotate di Hollywood: per questa ragione sta facendo rapidamente il giro del mondo la notizia che è stata scritturata per recitare il ruolo di Catherine Parr, ...

Cannes 2021: apre 'Annette', con Adam Driver, Marion Cotillard e temi come il Metoo ... il progetto ha richiesto una preparazione piuttosto lunga e tortuosa e ha visto avvicendarsi nei ruoli femminili svariate artiste, incluse Rihanna, Rooney Mara e Michelle Williams. Adam Driver, ...

