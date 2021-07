Michele Merlo, il toccante ricordo della fidanzata: “Al mio romantico ribelle” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Una foto di profilo, che ritrae Michele Merlo mentre guida. E alcune parole profonde, che arrivano dal cuore: è quello che Luna Shirin Raisa ha condiviso in una Storia su Instagram per ricordare il fidanzato scomparso un mese fa. Michele Merlo cantautore, ex concorrente di Amici e di X Factor, noto con il nome d’arte di Mike Bird, è mancato a causa di una emorragia cerebrale arrivata dopo una leucemia fulminante. Un artista molto amato, che si era fatto inizialmente conoscere e apprezzare grazie alla partecipazione ai talent. La sua morte ha colpito profondamente e addolorato i tanti fan, ma anche i numerosi colleghi del ... Leggi su dilei (Di mercoledì 7 luglio 2021) Una foto di profilo, che ritraementre guida. E alcune parole profonde, che arrivano dal cuore: è quello che Luna Shirin Raisa ha condiviso in una Storia su Instagram per ricordare il fidanzato scomparso un mese fa.cantautore, ex concorrente di Amici e di X Factor, noto con il nome d’arte di Mike Bird, è mancato a causa di una emorragia cerebrale arrivata dopo una leucemia fulminante. Un artista molto amato, che si era fatto inizialmente conoscere e apprezzare grazie alla partecipazione ai talent. La sua morte ha colpito profondamente e addolorato i tanti fan, ma anche i numerosi colleghi del ...

Advertising

AcidamenteBea : RT @WCostituzione: #MicheleMerlo ucciso dalla #malasanità? Denunciati medici per omicidio colposo: - dimesso con 'ricetta per antibiotici'… - Daniela192601 : RT @WCostituzione: #MicheleMerlo ucciso dalla #malasanità? Denunciati medici per omicidio colposo: - dimesso con 'ricetta per antibiotici'… - RItaliano3 : RT @WCostituzione: #MicheleMerlo ucciso dalla #malasanità? Denunciati medici per omicidio colposo: - dimesso con 'ricetta per antibiotici'… - corriereveneto : Morte Michele #Merlo accertamenti dei Nas anche da medici di Rosà e Cittadella - mm1064 : RT @WCostituzione: #MicheleMerlo ucciso dalla #malasanità? Denunciati medici per omicidio colposo: - dimesso con 'ricetta per antibiotici'… -