Michele Merlo, a un mese dalla morte il ricordo della fidanzata Luna Shirin Rasia: “Fa un sacco male” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Esattamente un mese fa a Bologna moriva Michele Merlo. Il cantante 28enne era stato ricoverato pochi giorni prima per un’emorragia celebrale causata da una leucemia fulminante. La notizia della sua morte ha sconvolto fan, colleghi, amici e in particolare modo i suoi genitori e la sua fidanzata, Luna Shirin Rasia In queste ore, proprio la ragazza l’ha voluto ricordare con un breve messaggio affidato alle sue storie Instagram . morte di Michele Merlo: il cantante nei ricordi ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) Esattamente unfa a Bologna moriva. Il cantante 28enne era stato ricoverato pochi giorni prima per un’emorragia celebrale causata da una leucemia fulminante. La notiziasuaha sconvolto fan, colleghi, amici e in particolare modo i suoi genitori e la suaIn queste ore, proprio la ragazza l’ha voluto ricordare con un breve messaggio affidato alle sue storie Instagram .di: il cantante nei ricordi ...

Advertising

AcidamenteBea : RT @WCostituzione: #MicheleMerlo ucciso dalla #malasanità? Denunciati medici per omicidio colposo: - dimesso con 'ricetta per antibiotici'… - Daniela192601 : RT @WCostituzione: #MicheleMerlo ucciso dalla #malasanità? Denunciati medici per omicidio colposo: - dimesso con 'ricetta per antibiotici'… - RItaliano3 : RT @WCostituzione: #MicheleMerlo ucciso dalla #malasanità? Denunciati medici per omicidio colposo: - dimesso con 'ricetta per antibiotici'… - corriereveneto : Morte Michele #Merlo accertamenti dei Nas anche da medici di Rosà e Cittadella - mm1064 : RT @WCostituzione: #MicheleMerlo ucciso dalla #malasanità? Denunciati medici per omicidio colposo: - dimesso con 'ricetta per antibiotici'… -