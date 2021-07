Miart e Milano ArtWeek riaccendono la cultura a Milano

(Di mercoledì 7 luglio 2021) La fiera dell'arte moderna e contemporanea torna in presenza, all’incontro fra gallerie, collezionisti e pubblico - in Fieracity-MiCo dal 17 al 19 settembre. E dal dal 13 al 19 settembre la città prpone una settimana di grandi mostre, performance ed eventi diffusi in città

askanews

La fiera dell'arte moderna e contemporanea torna in presenza, all'incontro fra gallerie, collezionisti e pubblico - in Fieramilanocity - MiCo dal 17 al 19 settembre. E dal dal 13 al 19 settembre la ..., 7 luglio 2021 " Il Comune di- Cultura torna ad accompagnarecon un palinsesto che per un'intera settimana, dal 13 al 19 settembre, proporrà mostre e performance, estendendosi all'intera città e coinvolgendo ...La fiera dell'arte moderna e contemporanea torna in presenza, all’incontro fra gallerie, collezionisti e pubblico - in Fieramilanocity-MiCo dal 17 al 19 settembre. E dal dal 13 al 19 settembre la citt ...Il Comune di Milano accompagna MiArt con un palinsesto di mostre e performance che dal 13 al 19 settembre si estende all’intera città ...