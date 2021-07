Meteo con rischio furti nubifragi, possibilità di violente grandinate (Di mercoledì 7 luglio 2021) caption id="attachment 26056" align="aligncenter" width="1280" Allagamenti dopo un temporale./caption La goccia d’aria fredda che abbiamo osservato e analizzato sulla Francia ed il vicino Oceano, estesa sino al Isole Britanniche sta cominciando influenzare le regioni settentrionali italiane, dove è in atto una fase temporalesca sul Nord-Ovest. Temporali di forte intensità si stanno verificando sulla pianura piemontese e su parte di quella lombarda, dove le condizioni Meteo stanno peggiorando. Un forte temporale è formato in prossimità di Milano. Ma sarà soprattutto la giornata di giovedì a vedere maltempo, con precipitazioni che potrebbero assumere forte intensità ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 7 luglio 2021) caption id="attachment 26056" align="aligncenter" width="1280" Allagamenti dopo un temporale./caption La goccia d’aria fredda che abbiamo osservato e analizzato sulla Francia ed il vicino Oceano, estesa sino al Isole Britanniche sta cominciando influenzare le regioni settentrionali italiane, dove è in atto una fase temporalesca sul Nord-Ovest. Temporali di forte intensità si stanno verificando sulla pianura piemontese e su parte di quella lombarda, dove le condizionistanno peggiorando. Un forte temporale è formato in prossimità di Milano. Ma sarà soprattutto la giornata di giovedì a vedere maltempo, con precipitazioni che potrebbero assumere forte intensità ...

