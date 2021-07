Meteo Campania, le previsioni fino al weekend: giovedì il picco del caldo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Meteo Campania: la forte ondata di caldo africano che sta caratterizzando questi giorni, porterà le temperature a sfiorare anche i 40°. Meteo Campania caldo record, ecco il picco. Tra oggi e domani, mercoledì 7 e giovedì 8 luglio, si raggiunge l’apice della seconda ondata di caldo africano con temperature altissime. Le giornate più bollenti Leggi su 2anews (Di mercoledì 7 luglio 2021): la forte ondata diafricano che sta caratterizzando questi giorni, porterà le temperature a sfiorare anche i 40°.record, ecco il. Tra oggi e domani, mercoledì 7 e8 luglio, si raggiunge l’apice della seconda ondata diafricano con temperature altissime. Le giornate più bollenti

WhatYearIs_This : @danilotwtts @ardigiorgio Dai, in Campania c'è pure l'allerta meteo per il caldo umido questa settimana, giusto in…

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Campania Meteo pazzo in Italia, penisola spaccata tra temporali e ondate di caldo METEO IN CAMPANIA, TRE GIORNI DI ONDATE DI CALDO Ieri la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da 'ondata di calore'. A partire dalle 8 di ...

Previsioni meteo 8 luglio, possibili locali piogge Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche addensamento in più tra Campania e Molise. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. ...

Meteo: Protezione civile, ondate calore in Campania Agenzia ANSA Nel Napoletano litiga con compagna e spara contro il muro La convivente ha presentato denuncia, raccontando di essere ormai da tempo vittima di vessazioni ma di non aver mai avuto il coraggio di denunciare. (ANSA).

Moschiano, l’ex clinica Parco degli Ulivi diventerà ospedale di comunità: la soddisfazione del Pd locale La struttura sanitaria di proprietà dell’Asl di Avellino, da tempo chiusa e diventata un rudere ... Grazie al lavoro della Regione Campania e allo staff del Governatore De Luca il Vallo di Lauro ha ...

