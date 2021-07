Mese dell’educazione finanziaria 2021 dal 1 al 30 ottobre, aperte le candidature (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ministero Istruzione - ottobre è il Mese dell’educazione finanziaria. Siamo alla quarta edizione e il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria sarà presente in tutta Italia con una serie di iniziative destinate a promuovere lo sviluppo della cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ministero Istruzione -è il. Siamo alla quarta edizione e il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazionesarà presente in tutta Italia con una serie di iniziative destinate a promuovere lo sviluppo della cultura, assicurativa e previdenziale. L'articolo .

