Mercedesz Henger vuota il sacco su mamma Eva e Lucas Peracchi | la verità

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Gossip In una nuova intervista, l’ex naufraga dell’Isola ha spiegato in che rapporti è oggi con la madre, nonostante sia tornata single Pubblicato su 7 Luglio 2021è single e non ha recuperato i rapporti conEva. Negli ultimi anni le due hanno vissuto molti alti e bassi, più bassi che alti, e molti hanno pensato che la causa fosse. A Eva infatti la relazione trae l’ex tronista di Uomini e Donne non è mai andata a genio, e non ha mai fatto molto per nasconderlo. In realtà se lei e sua figlia si sono ...

Il Sussidiario.net

In una nuova intervista, l'ex naufraga dell'Isola ha spiegato in che rapporti è oggi con la madre, nonostante sia tornata ...... Michelle Hunziker alle Eolie, Diletta Leotta in Turchia, Chiara Ferragni e Veronica Ferraro in Grecia, Michela Persico in Versilia, Clizia Incorvaia in Sicilia ein Romagna, ecco le ...Mercedesz Henger sta rispolverando le sue vecchie foto, in assenza di nuovi scatti. Quello condiviso questa mattina, in bikini, è una vera bomba ...