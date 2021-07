Mercato Milan – Rinnovo Calabria, domani la firma: contratto fino al 2025 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Le ultime sul Mercato del Milan. Davide Calabria sarà un giocatore del Milan fino al 2025. Il terzino destro firmerà nella giornata di domani Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 7 luglio 2021) Le ultime suldel. Davidesarà un giocatore delal. Il terzino destro firmerà nella giornata di

Advertising

AntoVitiello : #Daramy (19) nome ancora valido per l'attacco, i contatti tra #Milan e gli agenti dell'esterno del #Copenhagen sono… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO FATTA PER IL RITORNO DI SANDRO TONALI AL MILAN Olzer al Brescia, nei prossimi giorni le firme… - AntoVitiello : Come sottolineato nei giorni scorsi, importante la riduzione dell'ingaggio da parte di #Tonali, pur di rimanere al… - PianetaMilan : #Mercato #Milan – Rinnovo #Calabria, domani la firma: contratto fino al 2025 - Frances13758250 : RT @AntoVitiello: #Daramy (19) nome ancora valido per l'attacco, i contatti tra #Milan e gli agenti dell'esterno del #Copenhagen sono andat… -