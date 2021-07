(Di mercoledì 7 luglio 2021) Continua la protesta in tutta Italia i gestori diche ancora non sanno quando potranno riaprire. L’unico swettore cche non ha riaperto. Gli imprenditori della notte si dicono pronti alla disobbedienza, se ilnon garantirà una data certa per la ripartenza. Da sempre vicino ai problemi di questo importante segmento dell’imprenditoria italiana, Giorgiadai suoi profilo social stigmatizza l’inconguenza: si, tra party illegali, bar trasformati in, rave e gay pride.che...

SecolodItalia1 : Meloni: “Si balla ovunque tranne che nelle discoteche. Il governo risponda ai lavoratori “ -

