Melissa Satta | nuovo fidanzato Vacanza in yacht senza nascondersi

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 luglio 2021), il cuore torna a battere per unamore. Lo scenario non poteva che profumare di aria di casa. L’ex velina, reduce dalla rottura con Kevin Prince Boateng, pare stia trascorrendo le vacanze estive in compagnia di un uomo. Direttamente dalle spiagge della Sardegna, a diffondere le foto della nuova coppia ci hanno pensato i paparazzi del settimanale Chi. L’ex velina di origini statunitensi ma di adozione sarda, non poteva che prendersi dei momenti di relax lontano dai riflettori. Non per questo il mondo del gossip va in. Ed è così che le foto dalloritrae non solo ...