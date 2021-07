Mediobanca: da CheBanca! donazione di 180mila euro a Dynamo Camp (Di mercoledì 7 luglio 2021) Milano, 7 lug. (Adnkronos) – Un anno di terapia ricreativa in acqua e di arrampicata e percorso avventura a beneficio di oltre 1.800 bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche e dei loro familiari. È questo il sostegno concreto di CheBanca! per Dynamo Camp onlus finanziato attraverso l’iniziativa “Conto Deposito 1%”, che prevedeva una donazione da parte di CheBanca! di una somma pari all’1×1000 degli importi vincolati su Conto Deposito durante il periodo promozionale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) Milano, 7 lug. (Adnkronos) – Un anno di terapia ricreativa in acqua e di arrampicata e percorso avventura a beneficio di oltre 1.800 bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche e dei loro familiari. È questo il sostegno concreto diperonlus finanziato attraverso l’iniziativa “Conto Deposito 1%”, che prevedeva unada parte didi una somma pari all’1×1000 degli importi vincolati su Conto Deposito durante il periodo promozionale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

