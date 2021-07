Mazda - Elettrico | ibrido | carburanti alternativi | il futuro di Hiroshima sarà un mix di tecnologie

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Come tutte le Case, laè impegnata nell'elettrificazione della gamma: entro il 2030, infatti, prevede che un quarto dei suoi modellicompletamente, mentre il restoplug-in. Tuttavia, a differenza di altri, il costruttore dinon intende abbandonare lo sviluppo dei motori a combustione interna - che hanno ulteriori margini di miglioramento in termini di riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2 - e promuoverà l'adozione di combustibili a basso impatto ambientale, come i biocombustibili di seconda generazione e gli ...

Ma si tratta, per l'appunto, solo di una parte del più ampio piano cheintende far proprio per contribuire al fondamentale processo di decarbonizzazione dei trasporti e dei siti produttivi....sarà completamentee che tutti gli altri modelli avranno una forma di elettrificazione, ovvero con tecnologie ibride e ibride plug - in. Fedele a un approccio multi - solution,...La Casa giapponese ribadisce il suo impegno nella ricerca di soluzioni diversificate - anche e-fuel e con i biocarburanti - per progettare il futuro dei trasporti. E fa capire che perfino la prossima ...Prezzo. E’ ordinabile ad un prezzo di listino compreso tra i 24.100 Euro della versione da 122 CV Evolve a i 34.700 Euro della Exclusive da 186 cv Umano-centrica Mazda. Le tecnologie strutturali umano ...