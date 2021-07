Maurizia Paradiso: “Rimasta chiusa nel bagno dell’hotel con più di 30 gradi. Ho pensato: ‘Ci lascio le penne'” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Attimi di terrore per Maurizia Paradiso all’indomani del suo 66esimo compleanno. È stata la stessa conduttrice, cantante ed ex pornostar a raccontare la disavventura vissuta lo scorso 26 giugno al Corriere della Sera, rivivendo quei momenti di panico e apprensione, quando è Rimasta chiusa nel piccolo bagno dell’hotel dove alloggiava a Morciano, in Romagna. Fortunatamente poi, dei passanti hanno sentito le sue grida d’aiuto disperate e hanno lanciato l’allarme, facendo arrivare i soccorritori che l’hanno liberata. “Mi trovavo all’ultimo piano dell’hotel, in un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Attimi di terrore perall’indomani del suo 66esimo compleanno. È stata la stessa conduttrice, cantante ed ex pornostar a raccontare la disavventura vissuta lo scorso 26 giugno al Corriere della Sera, rivivendo quei momenti di panico e apprensione, quando ènel piccolodove alloggiava a Morciano, in Romagna. Fortunatamente poi, dei passanti hanno sentito le sue grida d’aiuto disperate e hanno lanciato l’allarme, facendo arrivare i soccorritori che l’hanno liberata. “Mi trovavo all’ultimo piano, in un ...

