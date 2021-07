«Matrimonio a prima vista 7» | chi sono le nuove coppie

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Su Real Time la vedremo in autunno, più precisamente a ottobre, ma, nel frattempo, la settima edizione di Matrimonio a prima vista Italia, la quarta targata Discovery, arriva silenziosamente sulla piattaforma Discovery+, continuando a portare avanti un esperimento sociale che, di anno in anno, è diventato sempre più interessante per tutti gli spettatori ansiosi di testare la solidità di coppie che prima si dicono «sì» e poi scoprono come si chiamano Il format, prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia, è ormai diventato un piccolo cult del genere, e possiamo dirvi che anche a questo giro le sorprese non mancheranno.