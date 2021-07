“Mascherina e distanza anche se vaccinati” | per l’Oms è fine emergenza mai

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Ginevra, 7 lug – “se”: perEuropa èmai. “I vaccini ci avvicinano gli uni agli altri e ci aiutano a porrealla pandemia di Covid-19”, scrive su Twitter. Tuttavia, “se sei vaccinato puoi comunque essere infettato e trasmettere il virus” Sars-CoV-2. Per questo “mantieni ladi sicurezza, indossa lae cura l’igiene delle mani”. Per l’Organizzazione mondiale della sanità-regione europea l‘allarme stavolta è per la variante ...

Per questo mantieni ladi sicurezza, indossa lae cura l'igiene delle mani', la raccomandazione dell'Oms. Casi in crescita per la seconda settimana Per la seconda settimana i casi ...Per questo 'mantieni ladi sicurezza, indossa lae cura l'igiene delle mani'.utilizzo della mascherina in tutti i luoghi chiusi, divieto di assembramenti, mantenimento delle distanze interpersonali e igienizzazione frequente delle mani".La variante Delta continua ad allarmare l'Europa. I casi Covid in aumento non permettono un allentamento delle restrizioni rassicurante.