Marina Castangia, una testimone rivela: "L'ho vista in farmacia" (Di mercoledì 7 luglio 2021) . Il caso della parrucchiera di Mogorella stasera a "Chi l'ha visto?" Screenshot Marina CastangiaPotrebbero esserci novità riguardanti la scomparsa della parrucchiera di Mogorella, scomparsa i primi giorni di maggio. La procura di Oristano ha aperto un fascicolo per omicidio. Indagato per omicidio volontario il compagno di Marina Castangia, Antonio Demelas, si è sempre dichiarato innocente. L'uomo è stao arrestato mentre si trovava nell'appartamento che condivideva con la donna scomparsa. Ora, però, vi potrebbe essere una novità in grado di apportare un deciso cambio di direzione alle indagini in corso.

