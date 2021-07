Maradona Jr. si presenta come nuovo allenatore del Napoli United: "Sono pronto per allenare!". Poi, le parole sul Napoli e Spalletti (Di mercoledì 7 luglio 2021) Quest'oggi, 7 luglio 2021, alle ore 15, all'Hotel Mediterraneo nel pieno centro di Napoli, Diego Armando Maradona Jr. si è presentato come nuovo allenatore del Napoli United - squadra oggi in Eccellenza campana, nata 12 anni fa con l'intento di unificare i popoli di Napoli e del resto del mondo, promuovendo "l’inclusione sociale attraverso lo sport, puntando in particolare al coinvolgimento di migranti, richiedenti asilo e giovani a rischio di esclusione residenti nell’area della Città ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 7 luglio 2021) Quest'oggi, 7 luglio 2021, alle ore 15, all'Hotel Mediterraneo nel pieno centro di, Diego ArmandoJr. si ètodel- squadra oggi in Eccellenza campana, nata 12 anni fa con l'intento di unificare i popoli die del resto del mondo, promuovendo "l’inclusione sociale attraverso lo sport, puntando in particolare al coinvolgimento di migranti, richiedenti asilo e giovani a rischio di esclusione residenti nell’area della Città ...

