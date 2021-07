Malika Chalhy | ora si parla dei genitori | la notizia arriva dalla procura

(Di mercoledì 7 luglio 2021)aveva scritto una lettera ai familiari per dichiarare la propria omosessualità e dire di essere innamorata di una ragazza. Il Corriere Fiorentino ai tempi scrisse: “A leggere per prima la lettera è la madre che invia alla figlia 30 messaggi vocali ricchi di insulti e parole dure: ‘Mi fai schifo, schifo, schifo!’ E poi le urla : ‘Spero ti venga un tumore e se ti vedo ti ammazzo'”. “È impietosa: ‘Sei la rovina della nostra famiglia, meglio una figlia drogata che lesbica’. Non quella risparmia la gara di: ‘Non mi portare a casa quella p… perché le taglio la gola’”. Insomma, una vicenda che ci ha tenuti incollati agli ...

Chiuse le indagini sul caso della 22enne, i genitori rischiano il processo per molestie e violenza privata Argomenti trattati, concluse le indagini sui genitori, i genitori rischiano il processo ...Se le destre populiste sono tornate a vomitare odio contro Malika Chalhy cavalcando le polemiche per le opinabili spese fatte con i soldi che le erano state donati (ma che, piaccia o non piaccia, ...Sul caso di Malika Chalhy, la ragazza di Castelfiorentino cacciata di casa dopo aver rivelato alla famiglia di essere omosessuale, c'è una svolta: si sono chiuse le indagini sui genitori, che ora ...