Malattie rare | a gruppo ' empPAtHy' premio Janssen miglior progetto innovativo

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos Salute) - Al' dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e di Aicca-Associazione pazienti cardiopatici congeniti adulti va ilper aver proposto ilad 'Hack for Pah', il primo hackathon finalizzato a miglioil percorso dei pazienti con ipertensione arteriosa polmonare, promosso daItalia in collaborazione con Telos Management Consulting. Ilha proposto la creazione di una App personalizzata per il paziente, con sezioni relative alle sue informazioni compresi esami medici ...

Ultime Notizie dalla rete : Malattie rare

... partecipa all'informazione sulle specifichegenetiche nelle scuole medie (terza) e delle ...delle Associazioni Emofilici Italiani (FEDEMO) e con la Unione Associazioni per le Anemie, la ...FIRENZE - In base ai dati coordinati dal Registro nazionaledell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20 casi diogni 10mila abitanti e ogni anno sono circa 19mila i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture ...Sono sempre più uniformi in Italia le analisi per rilevare malattie rare nei neonati. Diventa più omogenea l'applicazione dello screening neonatale per intercettare patologie alla nascita nelle ...ROMA - "Quando si parla di malattie rare, erroneamente più di qualcuno pensa che si tratti di un fenomeno marginale. In realtà, quasi due milioni di persone nel nostro Paese sono affette da malattie r ...