Malattie rare | a gruppo ’empPAtHy’ premio Janssen miglior progetto innovativo

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Aldell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e di Aicca-Associazione pazienti cardiopatici congeniti adulti va ilper aver proposto ilad ‘Hack for Pah’, il primo hackathon finalizzato a miglioil percorso dei pazienti con ipertensione arteriosa polmonare, promosso daItalia in collaborazione con Telos Management Consulting. Ilha proposto la creazione di una App personalizzata per il paziente, con sezioni relative alle sue informazioni compresi esami medici e farmaci; una card tascabile ...

... vicepresidente Commissione Sanità e presidente Commissione Covid, Consiglio Regionale del Lazio - Bisogna migliorare la presa in carico dei pazienti concome l'ipertensione arteriosa ...... 'Abbiamo individuato dei luoghi protetti presso i reparti di Rianimazione,infettive, ... In queste ore, stiamo ultimando la formazione per le evolute attrezzature di radiologia, moltonel ..."Bisogna sempre sfidarsi a migliorare - conclude Paolo Ciani, vicepresidente Commissione Sanità e presidente Commissione Covid, Consiglio Regionale del Lazio - Bisogna migliorare la presa in carico ...Sono sempre più uniformi in Italia le analisi per rilevare malattie rare nei neonati. Diventa più omogenea l'applicazione dello screening neonatale per ...