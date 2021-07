M5S, per 1 italiano su 4 tensioni per leadership, non su programmi (Di mercoledì 7 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Movimento 5 Stelle, nelle ultime settimane, sta vivendo un momento di agitazione dopo la «bocciatura» di Giuseppe Conte come leader del Movimento da parte di Grillo. Una situazione che, agli occhi di 1 cittadino su 4, rappresenta la solita lotta di potere, dove si litiga per la leadership, ma non è stato presentato alcun programma per i cittadini. Tra gli elettori di Partito Democratico e lo stesso Movimento 5 stelle, invece, c'è maggiore interesse nel seguire l'evolversi di questa situazione, in quanto è ritenuta rilevante a livello politico. Una crisi interna che, secondo il parere di 2/3 degli italiani, può portare ad un ridimensionamento dei 5 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Movimento 5 Stelle, nelle ultime settimane, sta vivendo un momento di agitazione dopo la «bocciatura» di Giuseppe Conte come leader del Movimento da parte di Grillo. Una situazione che, agli occhi di 1 cittadino su 4, rappresenta la solita lotta di potere, dove si litiga per la, ma non è stato presentato alcun programma per i cittadini. Tra gli elettori di Partito Democratico e lo stesso Movimento 5 stelle, invece, c'è maggiore interesse nel seguire l'evolversi di questa situazione, in quanto è ritenuta rilevante a livello politico. Una crisi interna che, secondo il parere di 2/3 degli italiani, può portare ad un ridimensionamento dei 5 ...

