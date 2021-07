M5S, a Conte comunicazione, nomine, alleanze col Pd Ma si teme l'imprevedibilità di Grillo. Equilibrio "sottile" (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Credo fortemente nel dialogo e nella mediazione. E per cercare la sintesi serve un duro lavoro. Certo, bisogna essere realisti. Non dobbiamo sottovalutare le difficoltà, ma vi posso assicurare che tutti e sette ci stiamo impegnando in grande sintonia nella ricerca di una soluzione". Così il ministro Luigi Di Maio, a margine delle comunicazioni alle Commissioni... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Credo fornte nel dialogo e nella mediazione. E per cercare la sintesi serve un duro lavoro. Certo, bisogna essere realisti. Non dobbiamo sottovalutare le difficoltà, ma vi posso assicurare che tutti e sette ci stiamo impegnando in grande sintonia nella ricerca di una soluzione". Così il ministro Luigi Di Maio, a margine delle comunicazioni alle Commissioni... Segui su affaritaliani.it

CarloCalenda : Il #M5S era finito dopo il primo governo Conte. Sono stati salvati dal PD. Per quanto mi riguarda devono solo scomp… - fattoquotidiano : M5s, Conte dopo la rottura di Grillo: “Svolta autarchica che è una mortificazione per una intera comunità” - meb : Le scelte del presidente Draghi, il #recoveryfund e la crisi nel M5S ci rendono orgogliosi della scelta fatta a gen… - zazoomblog : M5S a Conte comunicazione nomine alleanze col Pd Ma si teme limprevedibilità di Grillo. Equlibrio sottile - #Conte… - Europeo91785337 : RT @ettorick: @con_la_J @AllertaMedia prossime nomine RAI partita decisiva per Conte e il M5S -