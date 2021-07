M5S, 7 saggi al lavoro come “sminatori” per non far saltare l’accordo: ma è gelo tra Grillo e Conte (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sul Vietnam in corso nel M5S tra Grillo e Conte, non solo l’accordo tra big si conferma una chimera: ma anche cercare e trovare una sintesi tra le posizioni che inchiodano garante e leader del Movimento sulle loro posizioni non è impresa facile. E così, voci di corridoio e indiscrezioni filtrate dal muro di cortina di silenzio che grillini e contiani provano ad erigere intorno ai due “capi” al redde rationem, alludono a retroscena che implicano tutto. E il contrario di tutto. Chi dà l’accordo per cosa fatta e prossima alla ratifica. E chi, all’opposto, sostiene che la strada sia sempre più in salita… Con una sola certezza ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sul Vietnam in corso nel M5S tra, non solotra big si conferma una chimera: ma anche cercare e trovare una sintesi tra le posizioni che inchiodano garante e leader del Movimento sulle loro posizioni non è impresa facile. E così, voci di corridoio e indiscrezioni filtrate dal muro di cortina di silenzio che grillini e contiani provano ad erigere intorno ai due “capi” al redde rationem, alludono a retroscena che implicano tutto. E il contrario di tutto. Chi dàper cosa fatta e prossima alla ratifica. E chi, all’opposto, sostiene che la strada sia sempre più in salita… Con una sola certezza ...

Advertising

cavalierebianc5 : RT @SecolodItalia1: M5S, 7 saggi al lavoro come “sminatori” per non far saltare l’accordo: ma è gelo tra Grillo e Conte - SecolodItalia1 : M5S, 7 saggi al lavoro come “sminatori” per non far saltare l’accordo: ma è gelo tra Grillo e Conte… - fireguard64 : @DinoGiarrusso Buongiorno Dino novità riguardo al lavoro dei saggi M5S per la questione G. C. e varie ? - anglotedesco : Vertici separati con Conte e Grillo .La strategia dei sette «saggi» M5S - biondi_danilo : @repubblica Abbiamo 7 saggi, come i Magnifici 7 e nessuno me l'aveva detto?!...Ah ho capito! Sono figurati e poi no… -