Luis Enrique, il Signore amico dell'Italia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Luis Enrique Martinez Garcia, meglio noto come Luis Enrique e 'Lucho' per gli amici, ci vuole bene. E' innamorato dell'Italia e degli Italiani anche se non lo abbiamo mai trattato molto bene. Anzi. Lo abbiamo preso a gomitate, gli abbiamo spaccato naso e labbra consegnandolo alla storia con la maglietta della sua Spagna roja (rossa) di sangue. Lo abbiamo anche un po' preso per il sedere quando, ormai dieci anni fa, si è trovato a guidare la Roma nella prima vera tappa della sua carriera da allenatore. Settimo posto in campionato, fuori ad ...

