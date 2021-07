L’Ue non ha «rettificato» il regolamento sul Green Pass, ma la sua traduzione italiana (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il 7 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 5 luglio su Facebook. Il post oggetto della nostra verifica riporta un link alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (la pubblicazione contenente le norme in vigore nelL’Ue) e un testo che spiega come il «regolamento 953/2021 del Parlamento europeo» riguardante la certificazione verde sia stato «rettificato» per evitare la «discriminazione diretta o indiretta» di persone che «hanno scelto di non essere vaccinate». L’utente che ci ha sottoposto la segnalazione aggiunge che tale ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il 7 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 5 luglio su Facebook. Il post oggetto della nostra verifica riporta un link alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (la pubblicazione contenente le norme in vigore nel) e un testo che spiega come il «953/2021 del Parlamento europeo» riguardante la certificazione verde sia stato «» per evitare la «discriminazione diretta o indiretta» di persone che «hanno scelto di non essere vaccinate». L’utente che ci ha sottoposto la segnalazione aggiunge che tale ...

