L’Ue avvisa Budapest: «Cambi quella legge vergogna o agiremo» (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’ultimatum della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ad Orban per la legge ungherese anti-Lgbt che «usa i bambini come pretesto per discriminare gli omosessuali» Ue e Ungheria sono ai ferri corti. In plenaria a Strasburgo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che la legge ungherese anti-Lgbt che «usa i bambini come pretesto per discriminare gli omosessuali» è «una vergogna». E ha quindi lanciato l’ultimatum: «Se non Cambia rotta, agiremo». «Non possiamo stare in disparte», ha annunciato davanti agli eurodeputati che oggi hanno ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’ultimatum della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ad Orban per laungherese anti-Lgbt che «usa i bambini come pretesto per discriminare gli omosessuali» Ue e Ungheria sono ai ferri corti. In plenaria a Strasburgo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che laungherese anti-Lgbt che «usa i bambini come pretesto per discriminare gli omosessuali» è «una». E ha quindi lanciato l’ultimatum: «Se nona rotta,». «Non possiamo stare in disparte», ha annunciato davanti agli eurodeputati che oggi hanno ...

