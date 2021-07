L’Ue alza stima ripresa Pil Italia 2021 al +5 per cento e lima 2022 al +4,2 per cento (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Commissione europea ha rivisto al rialzo la previsione di ripresa economica dell'Italia di quest'anno, su cui ora pronostica un più 5% del Pil dopo il crollo dell'8,9% causato dai lockdown anti Covid. Sul 2022, invece, Bruxelles ha limato le attese di crescita dell'Italia al più 4,2%. Nelle precedenti previsioni, risalenti al 12 maggio, veniva indicata una crescita 2021 al 4,2% e sul 2022 un più 4,4%.I dati sono contenuti nelle previsioni estive della Commissione, un aggiornamento parziale delle varie voci, che guardando all'intera area euro segnano revisioni al rialzo ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Commissione europea ha rivisto al rialzo la previsione dieconomica dell'di quest'anno, su cui ora pronostica un più 5% del Pil dopo il crollo dell'8,9% causato dai lockdown anti Covid. Sul, invece, Bruxelles hato le attese di crescita dell'al più 4,2%. Nelle precedenti previsioni, risalenti al 12 maggio, veniva indicata una crescitaal 4,2% e sulun più 4,4%.I dati sono contenuti nelle previsioni estive della Commissione, un aggiornamento parziale delle varie voci, che guardando all'intera area euro segnano revisioni al rialzo ...

Advertising

infoiteconomia : La Commissione Ue alza le stime di crescita per l’Italia, +5% nel 2021 - lorenzocasalin4 : RT @lorenzocasalin4: L'Ue alza 'sensibilmente' la previsione del Pil italiano per il 2021: sarà +5% | L'Ocse: 'Occupazione a livelli pre-cr… - lorenzocasalin4 : L'Ue alza 'sensibilmente' la previsione del Pil italiano per il 2021: sarà +5% | L'Ocse: 'Occupazione a livelli pre… - attilio_l : RT @MilanoFinanza: La Commissione Ue alza le stime di crescita per l’Italia, +5% nel 2021 - pelias01 : RT @Andrea_V_73: 'La Commissione #Ue alza le stime di crescita per l’#Italia, +5% nel 2021' Rossella Savojardo @MilanoFinanza @lauranaka @… -