Love is in the air, anticipazioni: Selin pronta alle nozze, nuova missione per Serkan (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il contratto del finto fidanzamento tra Serkan ed Eda è ufficialmente terminato e i due quindi potrebbero allontanarsi. Nonostante ciò, la ragazza sta continuando ad andare in ufficio da lui che invece non riesce ancora ad esprimere i suoi sentimenti. Che cosa succederà arrivati a questo punto? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di domani giovedì 8 luglio 2021. Eda è rimasta ancora un volta male per il comportamento di Serkan ma lui, in questo nuovo appuntamento con la serie tv, potrebbe recuperare terreno e quindi pure il rapporto… Love is in the air, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il contratto del finto fidanzamento traed Eda è ufficialmente terminato e i due quindi potrebbero allontanarsi. Nonostante ciò, la ragazza sta continuando ad andare in ufficio da lui che invece non riesce ancora ad esprimere i suoi sentimenti. Che cosa succederà arrivati a questo punto? Lo scopriamo subito con lediis in the air per la puntata di domani giovedì 8 luglio 2021. Eda è rimasta ancora un volta male per il comportamento dima lui, in questo nuovo appuntamento con la serie tv, potrebbe recuperare terreno e quindi pure il rapporto…is in the air, ...

Advertising

zazoomblog : Love is in the air anticipazioni: Selin pronta alle nozze nuova missione per Serkan - #anticipazioni: #Selin… - share_the_love_ : @icarusfallws buongiornoo - inprincesspark : ma scarlett è incinta ?? i love her, le auguro tutto il bene di questo mondo e una gravidanza tranquilla she's the moment <3 - Delena46169552 : @MasterAb88 Ma se avevano dato per certo love in in the air - Mariagenn59 : @Mary96231807 Su Canale5 Beautiful conquista 2.364.000 spettatori (17%), Una Vita 2.167.000 spettatori (17.4%); Bra… -