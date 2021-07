Love is in the air, anticipazioni 8 luglio: fuga romantica a Parigi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Love is in the air, anticipazioni prossima puntata 8 luglio. La coppia scappa in fuga romantica a Parigi sette giorni prima del matrimonio. Eda e Serkan sotto la pioggia (Love is in the air)Serkan chiede finalmente scusa a Eda per averla accusata di aver venduto il progetto. Le ore (e la notte) passate insieme nello chalet di famiglia in montagna non sono servite a chiarire il rapporto, finché il Bolat non ha fatto un passo indietro riconoscendo il proprio errore. È stato troppo duro con la sua fidanzata, Eda non meritava un trattamento simile. Il regalo per la giovane è ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 7 luglio 2021)is in the air,prossima puntata 8. La coppia scappa insette giorni prima del matrimonio. Eda e Serkan sotto la pioggia (is in the air)Serkan chiede finalmente scusa a Eda per averla accusata di aver venduto il progetto. Le ore (e la notte) passate insieme nello chalet di famiglia in montagna non sono servite a chiarire il rapporto, finché il Bolat non ha fatto un passo indietro riconoscendo il proprio errore. È stato troppo duro con la sua fidanzata, Eda non meritava un trattamento simile. Il regalo per la giovane è ...

