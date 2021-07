Lory Del Santo | “Abbiamo passato la notte insieme” | il gossip su ex calciatore

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Scritto da Alessio Cimino, il Luglio 7, 2021 , inDeltorna a parlare del flirt con Roberto Mancini: “la” OggiDelha rilasciato una lunga intervista a Armando Sanchez sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000. E in questa circostanza è tornata a parlare del suo flirt con il CT della Nazionale Roberto Mancini. Cosa ha detto? La popolare showgirl ha rivelato che tanti anni fa halacon quest’ultimo nel ...

Advertising

Lory_SCCP : Il vero coraggio è quando non vedi nessuno vicino a te. Allora devi partire da solo. E poi magari ti volti indietro… - RdtRadioStation : Italian Cocktail, tra poco OnAir su RDT Radio Station, tre brani della più bella musica italiana del passato, Assie… - RdtRadioStation : Italian Cocktail, tra poco OnAir su RDT Radio Station, tre brani della più bella musica italiana del passato, Assie… - CarpeDiemHvar13 : @nonleggerlo Notare la posizione di traverso a 3/4 stile Lory del Santo ?? Detto questo gran rigore! - lulotta2001 : RT @tommaso_zorzi: Cioè siamo talmente oltre che Marina Abramovic a confronto è Lory del Santo -

Ultime Notizie dalla rete : Lory Del

Lanostratv

Santo a Novella: "Mancini con me diede il meglio"/ "Lo preferii a Vialli..." VIERI FESTEGGIA L'ITALIA CON LA BOMBEER AZZURRA: "IL SUO ENNESIMO GOL" L'azienda ha visto senza dubbio nella ...Cosa hanno in comune Emanuela Folliero e Marco Balestri, Fiordaliso e Ivana Spagna, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi oppure Sandra Milo eSanto, le Donatella, Antonio Zequila e Arianna ...Tra i personaggi più in vista del momento c'è sicuramente Roberto Mancini, ct della della Nazionale di calcio italiana che ieri sera si è aggi ...Lory Del Santo torna a parlare del flirt con Roberto Mancini: "Abbiamo passato la notte insieme" Oggi Lory Del Santo ha rilasciato una lunga intervista a ...