L’OPI di Napoli condannato per mancata trasparenza

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Su iniziativa di alcuni candidati appartenenti alla lista ‘La Svolta’ alle elezioni per il rinnovo degli Organi Istituzionali del, per il tramite degli Avv.ti Paolo Galluccio e Armando Agostino Carratu’, veniva adito il TAR CAMPANIA –– con ricorso recante R.G. 1515/2021. Con sentenza n° 4630/2021 la Sesta Sezione hasonoramentedia pagare €2.000,00 (duemila/00) oltre oneri per non aver consegnato “documentazione relativa alle elezioni OPI died in particolare il rilascio di copie conformi all’originale dei verbali ...