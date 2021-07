Lopalco (Puglia): escludo Dad per il prossimo anno, adesione oltre il 90% da personale scolastico a vaccino (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Io escludo che nel prossimo anno scolastico si ripetano le paure e i timori dello scorso anno scolastico perché abbiamo vaccinato quasi tutti gli operatori scolastici". Lo afferma alla Dire, l'assessore alla Sanità della Puglia, Pier Luigi Lopalco rispondendo alla domanda sul rischio didattica a distanza per il prossimo anno scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Ioche nelsi ripetano le paure e i timori dello scorsoperché abbiamo vaccinato quasi tutti gli operatori scolastici". Lo afferma alla Dire, l'assessore alla Sanità della, Pier Luigirispondendo alla domanda sul rischio didattica a distanza per il. L'articolo .

alexfuse : @ardigiorgio Lopalco è una garanzia, in Puglia non vogliono mandare i ragazzi a scuola. Penso sia record mondiale d… - PugliaStream : Puglia, vaccinare tutti gli studenti entro il 20 settembre: «Le dosi ci saranno», da Lopalco rassicurazioni sulla r… - Filippo_Paiano : @ardigiorgio Madonna cane, 'sta gente si dice pure di sinistra. Cristoddio che rabbia. Fa bene mio zio a cercare l… - PugliaStream : Puglia, dosi a studenti dal 23 agosto Lopalco: «La Dad resta se necessaria» - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - A Martina Franca il #Cup è chiuso da marzo 2020. Renato Perrini: “Lopalco cosa fa per riapri… -