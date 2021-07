L' obiettivo è vaccinare 200mila docenti per evitare le lezioni a distanza

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Sul fronte delle vaccinazioni c’è anche la proposta dell’assessore alle Politiche per la salute dell’Emilia-Romagna, Raffaele Donini, che lancia l’idea di punti vaccinali davanti alle scuole per una ripartenza sui banchi in sicurezza

nuovaferrara : Il generale Figliuolo: 'Vaccinare 200mila docenti, così la scuola potrà ripartire senza didattica a distanza', L'ob… - maxxxks : RT @flayawa: #COVID19: “incentivo ai pediatri che vaccinano il 70% dei ragazzi” “Obiettivo 12-19enni, Donini: 'Pronti a vaccinare davanti… - metalblanco1991 : RT @flayawa: #COVID19: “incentivo ai pediatri che vaccinano il 70% dei ragazzi” “Obiettivo 12-19enni, Donini: 'Pronti a vaccinare davanti… - AcciaioMario : RT @flayawa: #COVID19: “incentivo ai pediatri che vaccinano il 70% dei ragazzi” “Obiettivo 12-19enni, Donini: 'Pronti a vaccinare davanti… - MLipperi : RT @flayawa: #COVID19: “incentivo ai pediatri che vaccinano il 70% dei ragazzi” “Obiettivo 12-19enni, Donini: 'Pronti a vaccinare davanti… -

Ultime Notizie dalla rete : obiettivo vaccinare

La Repubblica

Adesso l'è "il 70% della popolazione con doppia dose entro l'8 agosto", cioè fra un mese. E "sono convinto che con questo progetto ce la faremo".L', a detta del generale, resta quello di immunizzare almeno l' 80 % del personale docente e scolastico, ossia 180 - 190 mila docenti. Ma il tempo stringe e la struttura commissariale ...LE REGIONI. Dal canto loro però, le Regioni non è che siano propriamente felici del richiamo fatto dal Commissario, anzi lo contestano. Mercoledì 7 Luglio 2021, 00:19. «Incentivare con ogni mezzo quel ...L’obiettivo resta quello della scuola in presenza per tutti, ma lo stesso Ministro ammette «Noi abbiamo come obiettivo la presenza e dall’altra parte il fatto che siano tutti vaccinati».