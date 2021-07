Lo «studio» NoVax sui vaccini e i campi magnetici che ha terrorizzato 29 vaccinati in Lussemburgo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Diversi siti che promuovono la cosiddetta «informazione libera e indipendente dei cittadini» hanno condiviso i risultati di un piccolo sondaggio, definito enfaticamente «studio» o «indagine statistica e sociologica», firmato dal tesoriere dell’associazione che lo ha pubblicato, «sig. Amar Goudjil» dell’European Forum for Vaccine Vigilance. Questo articolo «sull’elettromagnetismo delle persone vaccinate in Lussemburgo» vorrebbe dimostrare che 29 vaccinati su 30 contro il nuovo Coronavirus mostrerebbero «emissioni di campi elettrici totalmente anormali». In realtà, lo «studio» pone solo forti dubbi sulla ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 luglio 2021) Diversi siti che promuovono la cosiddetta «informazione libera e indipendente dei cittadini» hanno condiviso i risultati di un piccolo sondaggio, definito enfaticamente «» o «indagine statistica e sociologica», firmato dal tesoriere dell’associazione che lo ha pubblicato, «sig. Amar Goudjil» dell’European Forum for Vaccine Vigilance. Questo articolo «sull’elettromagnetismo delle persone vaccinate in» vorrebbe dimostrare che 29su 30 contro il nuovo Coronavirus mostrerebbero «emissioni dielettrici totalmente anormali». In realtà, lo «» pone solo forti dubbi sulla ...

