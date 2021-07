Lo sblocco dei licenziamenti ha dato una forte spinta alla tragedia della ‘macelleria sociale’ (Di mercoledì 7 luglio 2021) Molte notizie dei giornali odierni spostano l’attenzione dei lettori dai veri e gravissimi problemi economici che ci stanno immiserendo a velocità supersonica sul discusso ddl Zan e sulla liberalizzazione dei comportamenti anti-Covid. Quanto al disegno di legge Zan, mi limito ad osservare che l’articolo 3 della Costituzione sancisce, al comma primo, che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge. Senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. E la chiarezza di questa disposizione non ha bisogno di alcun commento. Per quanto concerne l’indirizzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Molte notizie dei giornali odierni spostano l’attenzione dei lettori dai veri e gravissimi problemi economici che ci stanno immiserendo a velocità supersonica sul discusso ddl Zan e sulla liberalizzazione dei comportamenti anti-Covid. Quanto al disegno di legge Zan, mi limito ad osservare che l’articolo 3Costituzione sancisce, al comma primo, che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davantilegge. Senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. E la chiarezza di questa disposizione non ha bisogno di alcun commento. Per quanto concerne l’indirizzo ...

