LIVE Tour de France, Mont Ventoux in DIRETTA: attaccano Alaphilippe e Quintana, si ritira Martin (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 12.53 Primo GPM di giornata: Côte de Fontaine-de-Vaucluse. 12.51 Medicazioni per Tony Martin, che sale sull’ambulanza e si ritira definitivamente da questo Tour. 12.50 170 chilometri all’arrivo. 12.48 Difficile ripartire per Martin, fermo a bordo strada con tantissime ferite. 12.47 Prosegue l’azione di Quintana ed Alaphilippe. 12.45 Bruttissima caduta per Tony Martin (Jumbo-Visma). 12.44 attaccano ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE12.53 Primo GPM di giornata: Côte de Fontaine-de-Vaucluse. 12.51 Medicazioni per Tony, che sale sull’ambulanza e sidefinitivamente da questo. 12.50 170 chilometri all’arrivo. 12.48 Difficile ripartire per, fermo a bordo strada con tantissime ferite. 12.47 Prosegue l’azione died. 12.45 Bruttissima caduta per Tony(Jumbo-Visma). 12.44...

