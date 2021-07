LIVE Tour de France in DIRETTA: Vingegaard stacca Pogacar sul Mont Ventoux! (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 17.24 10 km al traguardo! Ormai è fatta per Van Aert, che numero per il belga! 17.24 Kelderman e Lutsenko si trovano a soli 16? da Pogacar. 17.23 E’ solo discesa da qui all’arrivo. Scende a 28? il vantaggio di Vingegaard dal terzetto Uran, Carapaz e Pogacar. 17.22 Pogacar non è andato in crisi, parliamoci chiaro. Si è gestito, di sicuro non è stato brillante come sulle Alpi. Ha vissuto il primo momento di difficoltà del suo Tour, trovando un corridore che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE17.24 10 km al traguardo! Ormai è fatta per Van Aert, che numero per il belga! 17.24 Kelderman e Lutsenko si trovano a soli 16? da. 17.23 E’ solo discesa da qui all’arrivo. Scende a 28? il vantaggio didal terzetto Uran, Carapaz e. 17.22non è andato in crisi, parliamoci chiaro. Si è gestito, di sicuro non è stato brillante come sulle Alpi. Ha vissuto il primo momento di difficoltà del suo, trovando un corridore che ...

