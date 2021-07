LIVE Tour de France in DIRETTA: Van Aert doma il Mont Ventoux, Pogacar si stacca da Vingegaard, poi rientra (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.42 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1 Wout VAN Aert WOUT VAN Aert 12 JUMBO – VISMA 05h 17? 43” – B : 18” – 2 Kenny ELISSONDE KENNY ELISSONDE 43 TREK – SEGAFREDO 05h 18? 57” + 00h 01? 14” B : 8” – 3 Bauke MOLLEMA BAUKE MOLLEMA 44 TREK – SEGAFREDO 05h 18? 57” + 00h 01? 14” B : 9” – 4 TADEJ Pogacar 1 UAE TEAM EMIRATES 05h 19? 21” + 00h 01? 38” – – 5 RIGOBERTO URAN 111 EF EDUCATION – NIPPO 05h 19? 21” + 00h 01? 38” – – 6 RICHARD CARAPAZ 22 INEOS GRENADIERS 05h 19? 21” + 00h 01? 38” – – 7 JONAS Vingegaard 18 JUMBO – VISMA 05h 19? 21” + 00h 01? ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.42 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1 Wout VANWOUT VAN12 JUMBO – VISMA 05h 17? 43” – B : 18” – 2 Kenny ELISSONDE KENNY ELISSONDE 43 TREK – SEGAFREDO 05h 18? 57” + 00h 01? 14” B : 8” – 3 Bauke MOLLEMA BAUKE MOLLEMA 44 TREK – SEGAFREDO 05h 18? 57” + 00h 01? 14” B : 9” – 4 TADEJ1 UAE TEAM EMIRATES 05h 19? 21” + 00h 01? 38” – – 5 RIGOBERTO URAN 111 EF EDUCATION – NIPPO 05h 19? 21” + 00h 01? 38” – – 6 RICHARD CARAPAZ 22 INEOS GRENADIERS 05h 19? 21” + 00h 01? 38” – – 7 JONAS18 JUMBO – VISMA 05h 19? 21” + 00h 01? ...

zazoomblog : LIVE Tour de France in DIRETTA: Van Aert doma il Mont Ventoux Pogacar si stacca da Vingegaard poi rientra -… - PantheonVerona : La prima data dell'attesissimo tour di Carl Brave, rapper e cantautore romano, sarà proprio all'Arena di Verona il… - mollyfrancy : #memories ?????? 07.07.2009 Stadio San Siro Milano, #u2360tour @u2 #Anniversary !! 12 years old ??#IWasHere ???????? Ch… - Ameris49 : RT @roncellamare: Finalmente si torna a suonare live in tutta Italia! ?? Qui le prime date confermate ???? In quale data mi verrete a trovare?… - andreastoolbox : Tour de France: la tappa di oggi in diretta live | Sky Sport -