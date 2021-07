LIVE Tour de France in DIRETTA: Van Aert dà spettacolo sul Mont Ventoux (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 16.32 Vedere Van Aert andare così forte su una salita del genere lascia pensare che in futuro, con una preparazione adeguata, possa anche giocarsi un risultato di prestigio in classifica generale. 16.31 Gruppo maglia gialla sempre tirato dalla Ineos, ma distante sempre 4’56”. 16.30 Pedalata davvero solida per Van Aert, sta salendo in progressione. Per ora Elissonde resiste, mentre Mollema e Alaphilippe pagano dazio e precipitano a 25?. 16.29 13,5 km al GPM, Van Aert ha ripreso ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.32 Vedere Vanandare così forte su una salita del genere lascia pensare che in futuro, con una preparazione adeguata, possa anche giocarsi un risultato di prestigio in classifica generale. 16.31 Gruppo maglia gialla sempre tirato dalla Ineos, ma distante sempre 4’56”. 16.30 Pedalata davvero solida per Van, sta salendo in progressione. Per ora Elissonde resiste, mentre Mollema e Alaphilippe pagano dazio e precipitano a 25?. 16.29 13,5 km al GPM, Vanha ripreso ...

mollyfrancy : #memories ?????? 07.07.2009 Stadio San Siro Milano, #u2360tour @u2 #Anniversary !! 12 years old ??#IWasHere ???????? Ch… - Ameris49 : RT @roncellamare: Finalmente si torna a suonare live in tutta Italia! ?? Qui le prime date confermate ???? In quale data mi verrete a trovare?… - andreastoolbox : Tour de France: la tappa di oggi in diretta live | Sky Sport - sportli26181512 : Tour de France sul Mont Ventoux: la tappa di oggi in diretta live | Sky Sport: È il giorno della doppia scalata del… - FederGolf : Tanti nuovi appuntamenti per gli azzurri! ???? ??? 8 - 11 luglio ?#ScottishOpen. ?#MarathonLPGAClassic ?… -