LIVE Inghilterra-Danimarca 2-1, Europei 2021 in DIRETTA: i Tre Leoni conquistano la finale contro l’Italia (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.39 L’Inghilterra così è la 14esima finalista nella storia degli Europei. 4 precedenti con l’Italia nelle competizioni internazionali: ha sempre perso. 23.38 Wembley in assoluto delirio con “Football it’s coming home”. Finisce 2-1, grazie al gol di Kane al minuto 104. 23.37 È FINITA! L’Inghilterra È IN finale PER LA PRIMA VOLTA NELLA SUA STORIA AGLI Europei! SARÀ Inghilterra-ITALIA, DOMENICA! 120+1? Battuto corto con palla persa. Un minuto di recupero. Nessun fallo, poi, su Braithwaite sulla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.39 L’così è la 14esima finalista nella storia degli. 4 precedenti connelle competizioni internazionali: ha sempre perso. 23.38 Wembley in assoluto delirio con “Football it’s coming home”. Finisce 2-1, grazie al gol di Kane al minuto 104. 23.37 È FINITA! L’È INPER LA PRIMA VOLTA NELLA SUA STORIA AGLI! SARÀ-ITALIA, DOMENICA! 120+1? Battuto corto con palla persa. Un minuto di recupero. Nessun fallo, poi, su Braithwaite sulla ...

LiveBianconera : ??NEW?? TUTTO ma proprio TUTTO sulla seconda semifinale di #Euro2020: Inghilterra-Danimarca Ora finalmente sappiamo… - Fprime86 : RT @cmdotcom: L' #Inghilterra raggiunge l' #Italia in finale: 2-1 ai supplementari alla #Danimarca con un rigore discusso - zazoomblog : Diretta Inghilterra-Danimarca 2-1 live: Braithwaite ci prova da lontano ma il tiro finisce fuori - #Diretta… - blab_live : RT @Vivo_Azzurro: ???? ???????????? ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Domenica 11 luglio ? ore 21 ?? Wembley Stadium, Londra #Nazionale #Az… - cmdotcom : L' #Inghilterra raggiunge l' #Italia in finale: 2-1 ai supplementari alla #Danimarca con un rigore discusso… -