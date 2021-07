Live Inghilterra-Danimarca 0-1: Damsgaard firma il gol del vantaggio! (Di mercoledì 7 luglio 2021) SEGUI LA DIRETTAAndrà in scena questa sera alle ore 21.00 la seconda semifinale di Euro 2020, che vedrà impegnate al Wembley Stadium da una parte i "padroni di... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 7 luglio 2021) SEGUI LA DIRETTAAndrà in scena questa sera alle ore 21.00 la seconda semifinale di Euro 2020, che vedrà impegnate al Wembley Stadium da una parte i "padroni di...

Advertising

ImpieriFilippo : RT @rtl1025: ? Danimarca in vantaggio sull'Inghilterra per 1 a 0! ?? Seguila con #NoiDireGol - rtl1025 : ? Danimarca in vantaggio sull'Inghilterra per 1 a 0! ?? Seguila con #NoiDireGol - zazoomblog : LIVE Inghilterra-Danimarca Europei 2021 in DIRETTA: quasi tutto pronto a Wembley per la seconda semifinale -… - SSportNetwork : #SuperSportSummer #EURO2020 #InghilterraDanimarca 0-0 23' Metà del #primotempo e mancano soluzioni offensive all'… - frailmari : RT @vox2box: SIAMO LIVE per Inghilterra vs Danimarca su Telegram -