LIVE – Berrettini-Auger Aliassime 5-2, Wimbledon 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime, valevole per i quarti di finale di Wimbledon 2021. Il romano cerca uno storico approdo in semifinale e parte da favorito contro l’amico canadese. Non è comunque da sottovalutare l’ostacolo sudamericano che per la prima volta ha raggiunto i quarti in un major. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante la giornata di mercoledì 7 luglio. Segui il LIVE su Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ile latestuale del match tra Matteoe Felix, valevole per i quarti di finale di. Il romano cerca uno storico approdo in semifinale e parte da favorito contro l’amico canadese. Non è comunque da sottovalutare l’ostacolo sudamericano che per la prima volta ha raggiunto i quarti in un major. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante la giornata di mercoledì 7 luglio. Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA ...

Advertising

repubblica : ?? Tennis, Berrettini vola ai quarti di Wimbledon: battuto Ivashka 6-4, 6-3, 6-1. Erano 23 anni che un italiano non… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Auger Aliassime 0-1 Wimbledon 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Auger #Aliassime… - cheeers1 : RT @SuperTennisTv: Berrettini ?? Auger-Aliassime Rimani aggiornato in tempo reale con il nostro Liveblog?? - NedjaNav_55 : Berrettini vs Auger Aliassime en directo HD Berrettini vs Auger Aliassime live in HD - SuperTennisTv : Berrettini ?? Auger-Aliassime Rimani aggiornato in tempo reale con il nostro Liveblog?? -