L' Italia s' è desta? Stavolta nella classifica Ue del Pil sorprende

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Quello che ruota intorno alla “significativa revisione” al rialzo del Pilno è un po’ come l’entusiasmo travolgente per gli Europei di calcio: fino ad ora ce la siamo giocati bene, anzi benissimo, meglio di tutti visto che siamo arrivati in finale. Lo stesso dicono le previsioni della Commissione europea: la stima del +5% per quest’anno fa dell’il settimo Paese dell’eurozona per rimbalzo economico. Dietro di noi c’è addirittura la Germania. E allora via con bandiere, trombette e caroselli. Cresceremo meglio del previsto, più della media europea: è qualcosa di più della fine della stagione dei risolini di Merkel e Sarkozy contro l’Italietta ...