L’Italia di Roberto Mancini è in finale di Euro 2020: “Ma che musica maestro!” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Increduli. Siamo ancora così. Jorginho ha già battuto il rigore che ci è valso l’accesso alla finale di Euro 2020, ma siamo ancora con il cuore in gola, come se vivessimo in flashback perenne. Siamo ancora fermi alla rete del pareggio di Alvaro Morata; stiamo ancora soffrendo schiacciati da una Spagna indemoniata nella nostra metà campo. Stiamo esultando con Federico Chiesa. Siamo cristallizzati sul “si va ai rigori“. Eppure è successo: L’Italia giocherà la finale dell’11 luglio. Con i complimenti di Luis Enrique, il ct della Spagna, Roberto Mancini e i suoi domenica ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 7 luglio 2021) Increduli. Siamo ancora così. Jorginho ha già battuto il rigore che ci è valso l’accesso alladi, ma siamo ancora con il cuore in gola, come se vivessimo in flashback perenne. Siamo ancora fermi alla rete del pareggio di Alvaro Morata; stiamo ancora soffrendo schiacciati da una Spagna indemoniata nella nostra metà campo. Stiamo esultando con Federico Chiesa. Siamo cristallizzati sul “si va ai rigori“. Eppure è successo:giocherà ladell’11 luglio. Con i complimenti di Luis Enrique, il ct della Spagna,e i suoi domenica ...

