L'Isola dei Famosi, verso la chiusura ? Ritorna un altro reality show (Di mercoledì 7 luglio 2021) L'Isola dei Famosi verso la chiusura del reality. Ecco quale programma televisivo prenderà il suo posto a partire dal 2022 Stando a quanto riportato da Piersilvio Berlusconi durante la presentazione ufficiale del Palinsesto 2021/2022 in conferenza stanza, la Mediaset ha deciso di rivoluzione Canale 5, eliminando, sostituendo e integrando nuovi programmi adatti per tutti, e super più accattivanti per tenere incollato il telespettatore alla tv ogni sera partendo dall'autunno, ovvero a settembre. Infatti Ritorna il Grande Fratello Vip giunto alla sesta edizione, ma nel frattempo ci sono anche ...

